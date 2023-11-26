Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу

Жертви домашнього насильства в Україні можуть отримати безкоштовну допомогу. Очевидці насилля можуть допомогти постраждалим, повідомивши про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насильство. Постраждалі від домашнього насильства або очевидці, які стали свідками такого явища, можуть звернутися:

Також жертви домашнього насильства можуть звернутися до служб, центрів, притулків для допомоги постраждалим. Їх перелік та контакти можна знайти за посиланням.