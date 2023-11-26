Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу
Жертви домашнього насильства в Україні можуть отримати безкоштовну допомогу. Очевидці насилля можуть допомогти постраждалим, повідомивши про нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.
Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насильство. Постраждалі від домашнього насильства або очевидці, які стали свідками такого явища, можуть звернутися:
- до Національної поліції на лінію 102;
- на безкоштовну національну “гарячу” лінію протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів); 116-123 (з мобільних телефонів);
- на національну дитячу “гарячу” лінію: 0 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів); 116-111 (з мобільних телефонів).
Також жертви домашнього насильства можуть звернутися до служб, центрів, притулків для допомоги постраждалим. Їх перелік та контакти можна знайти за посиланням.