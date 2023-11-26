Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу

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Жертви домашнього насильства в Україні можуть отримати безкоштовну допомогу. Очевидці насилля можуть допомогти постраждалим, повідомивши про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Домашнє насильство: куди звертатися, щоб отримати допомогу

Постраждалим від домашнього насильства пояснили, куди звертатися (freepik.com)

Правоохоронці закликають не мовчати про домашнє насильство. Постраждалі від домашнього насильства або очевидці, які стали свідками такого явища, можуть звернутися:

  • до Національної поліції на лінію 102;
  • на безкоштовну національну “гарячу” лінію протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 (зі стаціонарних телефонів); 116-123 (з мобільних телефонів);
  • на національну дитячу “гарячу” лінію: 0 800 500 225 (зі стаціонарних телефонів); 116-111 (з мобільних телефонів).

Також жертви домашнього насильства можуть звернутися до служб, центрів, притулків для допомоги постраждалим. Їх перелік та контакти можна знайти за посиланням.

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