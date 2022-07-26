Затримано молодика, який збував наркотичні засоби на території столичного навчального закладу

18-річний киянин продавав канабіс та пігулки екстазі з рук в руки наркозалежним особам, а місцем зустрічі для передачі «товару» обрав подвір’я загальноосвітньої школи одного із районів столиці. За свої дії наркоділку загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.

Слідчі слідчого управління ГУНП у місті Києві спільно із працівниками управління карного розшуку та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури задокументували протиправну діяльність 18-річного мешканця столиці, який організував та налагодив продаж наркотичних засобів наркозалежним особам. Юнак домовлявся про місце зустрічі із покупцями на території подвір’я загальноосвітньої школи, де і відбувалась купівля-продаж наркотиків.

Попередньо встановлено, що зловмисник замовляв наркотичні засоби через телеграм-канали, розфасовував їх на дрібні згортки та вже із націнкою перепродавав наркозалежним особам. За місцем мешкання наркоділка у ході проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено: 58 пігулок екстазі, канабіс, електронні ваги, зіп-пакети для фасування, банківські картки та інші речові докази, які направлені на проведення експертизи.

Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи із встановлення каналу надходження наркотиків та інших учасників наркозлочину. Киянина затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчими за процесуального керівництва прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва