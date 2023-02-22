Затримано організаторів псевдореферендуму на Херсонщині, які погрожували катівнями за відмову «голосувати»
У ході стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримано ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з «приєднання» регіону до рф.
Ними виявились місцеві жителі, які на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до лав місцевих окупаційних адміністрацій.
Там їх призначили до складу створених загарбниками «дільничних виборчих комісій», де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту.
Для цього колаборанти у супроводі озброєних рашистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані.
Потім людей змушували прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь кремля.
У разі відмови – застосовували психологічний тиск та погрожували насильством, а також ув’язненням до російських катівень.
Після звільнення частини регіону зловмисники намагались «загубитися» серед жителів громад і таким чином спробувати уникнути правосуддя.
Однак, їм це не вдалося. Співробітники Служби безпеки встановили місцезнаходження кожного з фігурантів і затримали їх.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Херсонської та Вінницької областей за процесуального керівництва органів прокуратури.
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