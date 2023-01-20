Затримано «послідовницю» колаборанта Стремоусова, яка поширювала ворожу пропаганду

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували канал поширення кремлівської пропаганди, який діяв у Київській області.

У результаті слідчо-оперативних дій викрито «послідовницю» Кирила Стремоусова, яка намагалась організувати розгалужену мережу поширення в інтернеті кремлівських наративів щодо війни в Україні.

Нею виявилась громадянка рф, яка у 2007 році приїхала в Україну та оселилася у Бучанському районі Київщини.

Спочатку зловмисниця систематично брала участь у замовних мітингах антивакцинаторів, організованих Кирилом Стремоусовим у Києві. Задокументовано, що жінка підтримувала також тісний зв’язок з дружиною колаборанта.

Після повномасштабного вторгнення вона ввійшла до потужної мережі інтернет-агітаторів у столичному регіоні, до якої входило ще понад 20 осіб. Учасники мережі систематично розповсюджували ворожий контент на підконтрольних Телеграм-каналах та інших соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні.

Зловмисниця розповсюджувала пропагандистські матеріали, отримані від кураторів з рф, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та АР Крим.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили російські паспорти, заборонену символіку та мобільний телефон, з якого вона адмініструвала пропагандистську групу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантці обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває розслідування.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України