Затримано співробітника херсонської колонії, який перейшов на бік ворога

Чоловік під російським прапором ніс службу у одній з виправних колоній окупованого Херсону. Після деокупації території чоловік виїхав до іншої області, де і переховувався від правоохоронців. Наразі його затримали та оголосили про підозру.

43-річний мешканець Херсонщини під час тимчасової окупації області російськими загарбниками погодився працювати на окупаційну владу. У минулому заступник чергового помічника начальника установи – начальника чергової зміни одного з відділів Дар’ївської виправної колонії вирішив побудувати кар’єру в «сєвєрной ісправітєльной колоніі управлєнія служби ісполнєнія наказаній по хєрсонской області». У російському однострої зрадник обійняв посаду молодшого інспектора 1 категорії «групи надзора».

Після звільнення території чоловікові не вдалося втекти з окупантами. Розуміючи, що за співпрацю з ворогом його очікує покарання, він вирішив втекти до Вінницької області та залягти там на дно.

Оперативники Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно з колегами з УСБУ в Херсонській області встановили місцезнаходження перебіжника та затримали його в процесуальному порядку.

Наразі слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополь, оголосили 43-річному чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України