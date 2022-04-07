Під Бучею поліція затримала так званого кримінального «авторитета»-мародера

За місцем його тимчасового проживання поблизу Бучі правоохоронці знайшли купу викрадених речей із осель місцевих мешканців. Крім того, перевіряється його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Співробітники Департаменту стратегічних розслідувнь Національної поліції проводять профілактичне відпрацювання представників криміналітету, зокрема їх причетності до диверсійної діяльності та співпраці з окупантами, оскільки більшість із них мала тісні зв’язки з представниками російського криміналітету.

Учора, 6 квітня, у будинку поблизу Бучі оперативники та слідчі Ірпінського відділу поліції затримали так званого кримінального авторитета та його 31-річного спільника. Під час огляду помешкання оперативники виявили речі, які вони викрали з осель мешканців Бучі, одразу після звільнення населеного пункту від окупантів. Серед знайденого — побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Також виявили зброю і наркотики.

Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами рф.

Вирішується питання про повідомлення чоловікам про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом.

За скоєне може загрожувати покарання — до восьми років ув’язнення.

Процесуальне керівництво Бучанська окружна прокуратура.

Національна поліція України