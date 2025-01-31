Затримано жінку, яка передавала ворогу інформацію про дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів Херсона

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевій жительці у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, жінка з червня 2024 року збирала інформацію про місця дислокації, пересування підрозділів і техніки Сил оборони України в Херсоні, а також про наслідки завданих ворогом ударів.

Зібрані розвіддані та фотоматеріали вона передавала через Telegram-канали, які контролюються спецслужбами рф.

У переписці з «адміністратором» одного з каналів вона відкрито закликала до знищення українців і підтримувала дії російських військових, спрямовані на ведення агресивної війни проти України.

Досудове розслідування та оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури