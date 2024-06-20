Затримано жінку, яка пошкодила поховання трьох загиблих військових на Аскольдовій могилі

Жінка пошкодила могили Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.

В ніч на 20 червня невідома жінка пошкодила могили військових Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пільщикова “Джуса” та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі.

Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.

На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили про затримання 60-річної жінки, з якою працюють правоохоронці. // LB.ua