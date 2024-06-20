Затримано жінку, яка пошкодила поховання трьох загиблих військових на Аскольдовій могилі
Жінка пошкодила могили Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка.
В ніч на 20 червня невідома жінка пошкодила могили військових Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, Андрія Пільщикова “Джуса” та Павла Петриченка, які поховані у Києві на Аскольдовій могилі.
Про це повідомила бойова медикиня, волонтерка, депутатка Київради Аліна Михайлова.
На опублікованому відео видно розбиті таблички та лампадки, також невідомі побили та розмалювали портрети загиблих військових і прапори на могилах.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили про затримання 60-річної жінки, з якою працюють правоохоронці. // LB.uaTweet