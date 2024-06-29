Затримано зловмисника, який підірвав гранату у центрі Луцька

У результаті комплексних заходів, співробітники СБУ спільно з Національною поліцією затримали зловмисника, який 29 червня цього року у Луцьку підірвав гранату у центрі міста.

Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

На щастя ніхто не постраждав.

Наразі у межах кримінального провадження тривають слідчі дії.

СБУ вкотре нагадує: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, отримання інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, даних про наміри здійснення сепаратистської, терористичної, диверсійної та розвідувально-підривної діяльності повідомляйте до Управління СБУ у Волинській області за номером телефону: 097-7-911-911.

Телефон «гарячої лінії» діє цілодобово.

Інформація, яка надійде до Служби безпеки України, обов’язково буде перевірена. Конфіденційність гарантована.

Управління СБ України у Волинській області