На Тячівщині поліції затримала вантажівку з нелегальною деревиною

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Цими вихідними у селі Калини, що на Тячівщині, співробітники поліції Закарпаття зупинили для перевірки завантажений деревиною автомобіль.

Вантажівкою «Урал» 32-річний місцевий житель перевозив близько 30 кубометрів деревини породи «Ялина». Під час перевірки наявних документів на вантаж та самої деревини працівники поліції виявили неточності.

Зокрема, йдеться про розбіжності фактичних даних і даних про деревину, зазначених на маркувальних бирках у відповідності до відкритої бази руху деревини.

Вантажівку зі зрубаним лісом вилучено.

Всі відомості слідчі Тячівського районного відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України, тобто Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

У ході досудового розслідування працівники поліції з’ясують походження деревини, мету його перевезення та інших осіб, причетних до злочину.

Поліція Закарпатської області