Затверджено вирок 19-річній жінці, яка побила до смерті господаря під час застілля

Прокурори Львівщини відстояли в апеляції вирок 19-річній жительці Стебника, яка нанесла тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Подія мала місце влітку минулого року під час застілля в квартирі 63-річного потерпілого. Під час пиятики жінка разом із ще одним чоловіком почали бити господаря. У подальшому нападники продовжили застілля, залишивши побитого чоловіка в іншій кімнаті. Від отриманих травм він до ранку помер.

Суд першої інстанції визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 7 років і 1 місяця позбавлення волі. Сторона захисту подала апеляцію, намагаючись пом’якшити вирок.

Однак, Львівський апеляційний суд, врахувавши всі обставини справи, підтримав позицію прокурорів та залишив вирок без змін.

Водночас, кримінальне провадження щодо чоловіка, який також брав участь у побитті, закрито у зв’язку зі смертю обвинуваченого.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури