Завдала державі збитку на суму понад ₴2 млн.: повідомлено про підозру жительці Вараського району

Задокументували протиправну діяльність зловмисниці слідчі слідчого управління спільно з працівниками ВП №2 (с-ще Зарічне), оперативники управління карного розшуку, кіберполіцейські регіону за процесуального керівництва прокуратури.

Так, поліцейські встановили, що у листопаді 2023 року на той час 36-річна фігурантка перебувала на посаді начальника одного з відділень поштового зв’язку селища Зарічне. Будучи службовою особою, вона заволоділа коштами, призначеними для виплат пенсії 40 жителям села Заозер’я. Водночас, аби приховати злочин, склала та видала касові звіти, до яких внесла неправдиві відомості щодо їх виплати.

У подальшому, в грудні 2023 року її відсторонили від виконання обов’язків. Однак, під приводом допомоги колегам, жінка отримала доступ до готівки, яку також незаконно привласнила, знову підробивши відомості та касові звіти, в яких відображала неправдиву інформацію щодо проведення виплати субсидій, пільг та інших соціальних допомог.

Таким чином, 38-річна мешканка селища Зарічне заволоділа коштами у сумі 2 633 266 гривень, які були виділені Пенсійним фондом України та Управлінням соціального захисту населення Вараської РДА для 336 людей.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190, ч.1,3 ст.358 КК України.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області