Завдав більше 10 ударів ножем – на Полтавщині підозрюваного у вбивстві колишньої дружини взяли під варту

За процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури жителю Опішнянської територіальної громади повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України).

Також за клопотанням слідчого і прокурора йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.

За даними слідства, 3 грудня 2023 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов із сусіднього села в Опішню до колишньої дружини для з’ясування стосунків.

Під час конфлікту підозрюваний більше 10 разів вдарив жінку кухонним ножем у різні частини тіла. Від сили ударів знаряддя злочину зламалося.

Унаслідок отриманих колото-різаних ушкоджень потерпіла померла на місті події.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Слідчі дії здійснюються відділенням поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури