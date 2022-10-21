За зґвалтування 12-річної доньки покидьок проведе за ґратами 15 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури суд визнав 38-річного жителя Луцького району винуватим у зґвалтуванні 12-річної доньки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України).

Доведено, що 10 липня 2022 року нетверезий чоловік тричі поглумився над дитиною.

Обвинувачений перебуває під вартою та наступних 15 років проведе за ґратами.

Пресслужба обласної прокуратури