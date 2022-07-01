Завдав матері 19 ударів ножем – сумчанина засуджено до 14 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Суми вироком суду 29 червня 2022 року 48-річного чоловіка визнано винним у вбивстві власної матері та засуджено до 14 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що 19 вересня 2020 року в. м. Суми у приватному будинку мати почала дорікати сину тим, що він зловживає спиртним. Довго слухати настанови чоловік не став, схопив зі столу ніж та вдарив ним матір декілька разів у спину та шию.

Від отриманих травм 70-річна жінка померла на місці. Бездиханне тіло чоловік скинув у погріб. З місця події втік. Того ж дня онук виявив труп бабусі та повідомив у поліцію. Медики нарахували на тілі загиблої 19 колото-різаних ран.

У суді обвинувачений провину свою категорично заперечував. З його слів, він виявив тіло матері, злякався, тому заховав у погріб та знищив докази. Він не знає, хто її вбив. Поїхав з міста до товариша, щоб позичити гроші. Однак зібрані докази спростували всі слова обвинуваченого.

Сумська обласна прокуратура