Завершено розслідування щодо лікарів, які «заробляли» на видачі тіл померлих від COVID-19

Фігуранти вимагали гроші від родичів померлих, у яких було підтверджено коронавірусну хворобу, а також за надання послуг, що повинні надаватися безкоштовно. Нині матеріали кримінального провадження разом з обвинувальними актами скеровано до суду. Зловмисникам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Слідчі столичного главку поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили незаконну діяльність двох чоловіків, які працювали в одній з міських лікарень. Завідувач патологоанатомічного відділення та лікар-патологоанатом за «винагороду» пообіцяли підготувати та видати тіла померлих. Крім цього, фігуранти вимагали та отримували неправомірну вигоду від родичів померлих осіб за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання, які мають надаватися безкоштовно.

На початку квітня минулого року правоохоронці затримали правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання чергової неправомірної вигоди розміром 4 000 гривень. У подальшому слідчі слідчого управління поліції Києва повідомили 39-річному лікарю-патологоанатому про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 354 Кримінального кодексу України — прохання надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення будь-яких дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в установі чи організації в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, а 62-річному завідувачу патологоанатомічного відділення — за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Судом для правопорушників було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скеровано до суду для розгляду справи по суті. Чоловікам загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва