Завершено розслідування щодо злочинної групи, яка заволоділа понад ₴800 тисячами держкоштів Чернігівської ОДА

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Головного слідчого управління (ГСУ) Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора завершили досудове розслідування щодо п’ятьох учасників групи, організованої ексначальником Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області та слідчі ГСУ встановили, що в 2017 році тоді ще начальник Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, з метою заволодіння державними коштами у великих та особливо великих розмірах, створив стійке об’єднання. До складу у різний час увійшли два керівники та бухгалтер, підконтрольних йому суб’єктів господарювання.

У період із 2017 по 2019 роки учасники організованої групи заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах. Зловмисники вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо об’ємів та вартості виконаних робіт на об’єктах будівництва, замовником яких виступало Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА. Зокрема зловмисники вносили недостовірні відомості, аби заволодіти державними коштами, виділеними на реконструкцію будівлі терапевтичного корпусу Чернігівської обласної лікарні, очисних споруд у с. Киселівка Чернігівського району, а також на експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Нагадаємо, восени 2020 року екскерівникові управління Чернігівської ОДА, трьом директорам та бухгалтеру комерційних структур було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)