До довічного ув’язнення засуджено нелюда, який убив матір, колишню дружину і двох маленьких дітей

Головним підозрюваним виявився успішний IT-шник, який ніколи раніше не мав проблем із законом.

— Причиною трагедії став побутовий конфлікт, — розповів «ФАКТАМ» прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури Валерій Шиманський. — Підсудний раніше був одружений. У шлюбі народились хлопчик і дівчинка. Потім — інша сім’я, дитина від другого шлюбу, постійні конфлікти з рідними та близькими… Захворіла мати. Літня жінка потребувала постійного догляду і допомоги. Тому чоловік перевіз матір до колишньої дружини та дітей. Далі так і жив на дві сім’ї. Конфлікти не вщухали. Так сталося і в останній день 2018 року.

Тоді мати та колишня дружина вчергове дорікнули чоловікові, що він планував святкувати Новий рік не з ними, а з новою сім’єю. Мати пішла відпочивати на другий поверх квартири, а чоловік залишився з колишньою дружиною і дітьми. Спочатку він жбурнув жінку на диван і почав душити. Потім схопив слюсарний молоток, яким ремонтував стільчик, і побив ним жінку по голові, розтрощивши череп. Далі на кухні розправився з донькою. Потім — зі своєю матір’ю, яка спокійно відпочивала в дитячій кімнаті на другому поверсі. Бив з усієї сили. Останнім побив до смерті сина, коли той у навушниках грав на комп’ютері на другому поверсі. Витяг закривавлену дитину за одяг до коридору і кинув. У коридорі хлопчик й помер. На момент скоєння злочину чоловік не був під впливом алкоголю або наркотиків.

Далі підсудний розкидав у квартирі речі, гроші та документи — зімітував напад. Вимив руки, спакував знаряддя вбивства і закривавлений одяг в пакет. Двері до квартири не закрив. Поїхав на таксі купувати подарунки для нової сім’ї. Викинув пакет з молотком та одягом до сміттєвого контейнера в іншому кінці міста. Повернувшись додому близько 13:30, побачив, що сусіди так і не звернули уваги на відкриті двері. І тоді сам, імітуючи відчай і шок, почав викликати швидку допомогу, мовляв, його рідні та близькі мертві, на квартиру хтось напав, там все у крові… До речі, донька була ще жива. Попри всі зусилля лікарів, дівчинка померла того ж вечора в реанімації дитячої обласної лікарні.

— Поліцейські опитали сусідів, переглянули записи з камер відеоспостереження. Сторонні особи тоді до під’їзду не заходили, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу комунікації обласного главку поліції у Вінницькій області Ірина Добровольська. — Перелопативши кілька тонн сміття на міському звалищі, поліцейські знайшли закривавлений молоток, що був загорнутий в одяг і спідня білизна підозрюваного. Коли підозрюваному, який продовжував заперечувати свою причетність до вбивства, показали знаряддя злочину, він зізнався. Щоправда, потім знову відмовився від показань.

На знарядді злочину та одязі підозрюваного були знайдені сліди ДНК його і його вбитих рідних. Також були проведені психолого-психіатричні експертизи у Вінниці та Одесі, які показали, що чоловік віддавав звіт своїм діям і є осудним.

За даними судового вироку, дорогою чоловік розповідав таксисту багато чого дивного. Мовляв, купив новорічні подарунки для матері та їде її привітати. А коли Вінницький міський суд брав підозрюваного під варту, той скаржився на безпам’ятство і погане самопочуття. Швидку допомогу довелося викликати в зал суду. Але лікарі винесли чіткий вердикт — жодних розладів здоров’я у нього не було. А під час слухання справи взимку цього року в зал суду знову викликали медиків — підсудний скаржився на підвищений тиск.

— Чесно скажу, я жодного разу не побачив у очах звинуваченого жалю і каяття. Навіть коли питали, а навіщо вбивав маленьких дітей? Чим діти винні? Рідні та близькі потерпілих жодного разу не почули вибачень. Свою провину він так і не визнав. Поводився досить неадекватно. Більш того, вимагав проведення ще однієї психіатричної експертизи, аби його таки визнали неосудним, — зазначив прокурор Валерій Шиманський. — І це після вбивства чотирьох найрідніших йому людей. З людської точки зору це неможливо виправдати та пояснити. Тому ми запросили максимально суворе покарання.

— Розгляд справи тривав понад два з половиною роки, — повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі Вінницького міського суду. — Вирок писали чотири дні, зокрема у вихідні. Колегія суддів визнала чоловіка винним і присудила довічне позбавлення волі та виплату трьох мільйонів гривень моральної шкоди матері та сестрі його колишньої дружини — півтора мільйона для кожної. Крім того, він повинен сплатити ще близько 200 тисяч гривень за правову допомогу, експертизи та судові витрати. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Рідні та близькі загиблих відмовляються від спілкування з журналістами з цілком зрозумілих причин. Вбитих жінок і дітей поховали на кладовищі села Білий Рукав Хмельницького району. Покійна дружина засудженого родом з цього села, там проживають її мати та сестра. Досі односельці здригаються від жаху, дивлячись на могили. // Анатолій МЕЛЬНИК, «ФАКТИ»