Завершено слідство відносно підозрюваних у вбивстві у Києві пластичного хірурга

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури завершено досудове розслідування стосовно двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві лікаря-хірурга 02 лютого 2020 року у Києві (п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що один із підозрюваних, перебуваючи у подвір’ї будинку № 119 по вулиці Саксаганського в м. Києві трьома пострілами з вогнепальної зброї вбив місцевого жителя.

Загиблим виявився 43-річний лікар, пластичний та естетичний хірург.

Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 14 лютого 2020 року в Одесі та Києві.

Відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

На теперішній час підозрювані перебувають під вартою.

Матеріали відносно замовника вбивства, а також інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виділені в окремі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких триває.

Довідково: п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Київська міська прокуратура