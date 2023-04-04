Завершено спецрозслідування щодо мешканки Маріуполя, яка вступила до незаконних формувань «днр»

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишньої правоохоронниці із Маріуполя, яка після повномасштабного вторгнення вступила до лав «мвд днр». Зараз вона працює на ворога на тимчасово окупованих територіях.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Уродженка Маріуполя долучилася до ворожих збройних формувань у травні 2022 року – саме у той період, коли завершилась героїчна оборона «Азовсталі». Очевидці неодноразово бачили її на блок-постах у формі «днр» із символікою «z» на шевроні.

Також жінка проводила «псевдоопитування» серед місцевих мешканців щодо їхнього ставлення до росії, так званого «визволення», розпитувала про родичів та знайомих, які підтримували або можуть підтримувати Україну. Надалі ці дані узагальнювалися та починалось переслідування «незгодних» громадян.

Експравоохоронниця обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.

У майбутньому результати розгляду провадження будуть долучені до інших аналогічних справ. Короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення.

ДБР