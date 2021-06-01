Завідувач військового складу на Хмельниччині протягом 6 років викрадав авіаційну техніку

Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому повідомили про підозру завідувачу авіаційно-технічного складу військової частини на Хмельниччині, який протягом 6 років викрадав комплектуючі.

Слідством встановлено, що у період із 2014 до 2020 року військовий виносив зі складу запчастини в особистих речах.

Під час обшуку слідчі ДБР виявили вдома у військового 120 виробів військового призначення. Зокрема:

блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А» (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літаки Су-24);

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта» (входить до ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літак Су-24);

блоки до станції попередження випромінювання літака ракетами Л-006 «Липа»;

комплект випромінювача «ДІСС-7»;

насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Вартість завданих державі збитків наразі встановлюється.

Злочинні дії військового було викрито під час прийому-передачі майна складу, яке здійснювалося після його переведення на іншу посаду. Крім того, у військовій частині продовжується повна перевірка наявності та використання матеріально-технічних цінностей.

Військовослужбовець підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – УСБУ в Хмельницькій області.

ДБР