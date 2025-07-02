Заволоділи понад ₴3,6 млн під час ремонту будівель пенсійного фонду в Києві – повідомлено про підозру ОЗГ за участі посадовців установи

Прокурорами Київської міської та Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 6 учасникам організованої групи, які заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі протипожежного обладнання та проведення ремонту будівель пенсійного фонду.

Серед них – тіньова керівниця підрядного підприємства, інженер із технагляду, двоє керівників приватних підприємств та двоє посадовців пенсійного фонду, зокрема колишня керівниці ПФУ в м. Києві.

За даними слідства, приватне товариство та Головне управління пенсійного фонду України в м. Києві уклали договір на проведення капітального ремонту в адміністративних будівлях фонду у столиці. Для перемоги у тендерних закупівлях організаторка схеми – керівниця приватної фірми залучала підконтрольні підприємства.

Тодішній керівник підрядної організації в актах виконаних робіт завищив вартість робіт зі встановлення обладнання. Ці акти посадові особи пенсійної установи підписали і на їх підставі виконавці отримували оплату. Отримані за роботу гроші обготівковувалися через підконтрольні підприємства.

Висновком експертів підтверджено збитки на понад 3,6 мільйона гривень.

Учасникам організованої групи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури