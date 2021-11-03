Заволодіння 420 тис. доларів, 250 тис. євро, 300 тис. грн. та коштовностями – на Київщині арештовано двох росіян

За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у вчиненні грабежу в особливо великих розмірах, незаконному зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 5 ст. 186, ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, двоє громадян Російської Федерації разом з двома спільниками проникли до будинку у с. Гнідин Бориспільського району. Чоловіки зв’язали руки, ноги та накинули ковдру на голову 74-річній жінці, яка у той час перебувала у будинку. Вони заволоділи ювелірними виробами й грошовими коштами в розмірі 420 тис доларів США, 250 тис євро та 300 тис грн. Після цього з місця скоєння злочину зникли.

Наразі правоохоронцями затримано двох росіян. За результатом проведення невідкладного обшуку за місцем їх проживання виявлено та вилучено два постріли до РПГ-7, 200 набоїв до вогнепальної зброї, знаряддя для вчинення злочину та засоби конспірації.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції у Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури