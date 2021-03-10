Заволодіння ₴8 млн. бюджетних коштів під час ремонту дороги на Харківщині – повідомлено про підозру керівникові фірми-підрядника

Злочинну схему з привласнення коштів викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Харківській області спільно зі слідчими обласного управління поліції.

В ході слідства встановлено: товариство-підрядник проводило ремонт окремих ділянок автодороги «Зміїв-Таранівка». Аби заволодіти коштами, до офіційних документів внесли недостовірні відомості – завищену вартість та обсяги робіт. Внаслідок таких дій було завдано збитків на майже 8 млн грн.

На підставі отриманих доказів директорові фірми-підрядника поліцейські повідомили про підозру. Чоловікові інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Також сьогодні, 10 березня, було проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання, в автомобілях фігурантів та в офісних приміщеннях фірми. В ході досудового розслідування буде проаналізована вилучена документація та перевірятися причетність посадових осіб органів виконавчої влади до злочинної схеми.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України