Заволодіння бюджетними коштами та підроблення документів: на Харківщині судитимуть директора підприємства

Внаслідок незаконних дій чоловік привласнив гроші в сумі понад 2,5 мільйона гривень.

Досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого 6 червня 2019 року за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, проводилось слідчим відділом Барвінківського відділення поліції, під процесуальним керівництвом Лозівської місцевої прокуратури за оперативним супроводженням Служби безпеки України в Харківській області.

Встановлено, що директор одного з підприємств під час проведення реконструкції системи водозабезпечення в селі Гаврилівка Барвінківського району вніс завідомо неправдиві дані в акти приймання будівельних робіт за листопад 2018 року. В результаті зловмисник заволодів бюджетними коштами в сумі понад 531 тисяча гривень.

Продовжуючи здійснювати свій злочинний намір, 21 грудня 2018 року чоловік вніс завідомо недостовірні дані в акти виконання будівельних робіт про, нібито, придбані матеріали та повторно заволодів бюджетними коштами в сумі 2 мільйони 62 тисячі 586 гривень. При цьому для незаконного отримання бюджетних коштів керівник підприємства скоїв службове підроблення.

6 липня 2020 року чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених за ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

31 серпня обвинувальний акт по кримінальному провадженню спрямовано до суду. На майно підозрюваного в сумі 1 мільйон 336 тисяч гривень накладно арешт.

Відповідно до санкцій статей чоловіку загрожує тюремне ув’язнення на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Харківської області