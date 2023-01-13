Родини українських військовополонених попередили про шахраїв з Росії

Російські веб-ресурси почали масово розсилати родинам українських Захисників СМС-повідомлення з пропозицією заповнити анкету, яка буцімто допоможе знайти полоненого на території Російської Федерації чи на окупованих нею територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Координаційний штаб попереджає, що спецслужби Росії під виглядом “допомоги” сім’ям, котрі розшукують зниклих безвісти, надсилають СМС-повідомлення через яке відбувається збір персональних даних, що у підсумку може зашкодити становищу Захисників у полоні та завадить їхньому звільненню.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наполегливо рекомендує рідним і близьким наших Захисників:

ігнорувати будь-які сторонні неофіційні повідомлення;

не надавати жодної особистої інформації про своїх родичів підозрілим особам/сайтам/телеграм-каналам;

повідомляти про випадки незаконного збору персональних даних до правоохоронних органів України.

“Заради безпеки українських військових усі питання, пов’язані з їхнім перебуванням у полоні, слід обговорювати з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими — єдиною профільною державною інституцією, котра займається питаннями допомоги та звільнення з полону”, – додали в Штабі.