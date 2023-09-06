Заволодів понад ₴4 млн. на ремонті футбольного поля: у Києві судитимуть підрядника

На капітальний ремонт поля було виділено кошти з місцевого бюджету. Втім, підозрюваний вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт. Наступні 12 років він може провести у в’язниці.

Нагадаємо, що слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції проводилось досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та у липні поточного року повідомлено про підозру підряднику.

Між виконуючим обов’язки директора одного з позашкільних навчальних закладів столиці та підрядником, який виграв тендерну процедуру, було укладено договори щодо виконання робіт з капітального ремонту футбольного поля одного з навчальних закладів столиці. Загальна вартість проведених робіт, відповідно до умов договорів, склала понад 8,7 млн грн.

Втім, підозрюваний вніс до фінансових документів завідомо недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт. За результатами проведеного експертно-будівельно-технічного дослідження встановлено, що вартість фактично виконаних робіт становить 4,3 млн грн. Таким чином сума завданих збитків державі перевищує чотири мільйони гривень.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали до суду для розгляду справи по суті. Підряднику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва