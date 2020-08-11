Збитки більше ніж на ₴3 млн.: екс-керівнику одного з управлінь ДФС України повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Харківської області повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з управлінь Державної фіскальної служби України за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

За інформацією заступника прокурора області Станіслава Муратова, у ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2017 року колишній керівник одного з управлінь Державної фіскальної служби України безпідставно, з перевищенням службових повноважень, виніс лист-застереження, яким суму бюджетного відшкодування ПДВ товариству з обмеженою відповідальністю в розмірі понад 4 млн грн визнано ризиковою в повному обсязі, незважаючи на те, що вказане підприємство виграло дві адміністративні справи в суді, і відомості про це були наявні в Єдиному реєстрі судових рішень.

Крім того, як повідомлялось раніше, начальник одного з відділів ГУ ДПС у Харківській області умисно не вносив у податкову базу даних відомості щодо прийнятих судом рішень, відповідно не виконуючи судові рішення про стягнення з державного бюджету України на користь ТОВ суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість в розмірі понад 4 млн грн, а його керівник не проконтролював виконання судових рішень своїм підлеглим.

Загальна сума збитків, завданих державі діями вказаних службових осіб, складає понад 3 млн грн.

Згідно ч. 3 ст. 365 КК України, колишньому керівнику одного з управлінь ДФС України загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Полтаві, оперативний супровід — Служба безпеки України.

Довідково: особі, яка займає керівну посаду у ГУ ДПС у Харківській області, повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а начальнику одного з відділів ГУ ДПС у Харківській області — за фактом умисного перешкоджання виконанню постанови суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам (ч. 3 ст. 382 КК України).

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області