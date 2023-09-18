Припинено діяльність організованої групи наркозбувачів з багатомільйонним оборотом

Оперативники Департаменту кіберполіції та Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України провели 43 обшуки у членів злочинного угруповання. Вилучено наркотики та зброю.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні 10 мешканців столиці. Водночас перевіряється причетність до злочинної діяльності працівників органів виконавчої влади.

Ділки детально продумали «схему»: розробили засоби конспірації, щоб координувати діяльність спільників та розподіляти отриманий прибуток між членами групи.

Інгредієнти для наркотичних речовин зберігались за місцями мешкання членів злочинної групи. А їхнє безпосереднє виготовлення відбувалось у двох нарколабораторіях, які були створені фігурантами у Київській області. Збували наркотичні засоби по всій території України, поштою або у формі «закладок».

Кіберполіцейські встановили, що зловмисники створили та адміністрували телеграм-канали, а також спеціальний інтернет-магазин з продажу амфетаміну, кокаїну, канабісу, мефедрону та ін. А просуванням своїх ресурсів зловмисники займалися у даркнеті.

Для конспірації хостинг-провайдером сайту виступала компанія, зареєстрована в одній з країн Центральної Америки. Вебресурс містив детальний опис кожного «товару» з описом ефектів від вживання, алгоритм дій для оплати криптовалютою, а також інструкцію на випадок можливого неотримання замовлень. Покупці могли навіть залишити відгук про якість «товару» та обслуговування.

Правоохоронці за силової підтримки бійців «Тактичної підтримки» (Tacteam) та спецпідрозділу «ТОР» Департаменту патрульної поліції провели 43 обшуки. Вилучено прекурсори, наркотичні та психотропні речовини загальною вагою понад 10 кілограмів, зброю, а також приладдя для виготовлення та фасування наркотовару, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку.

За даними розслідування, фігуранти могли отримувати до трьох мільйонів гривень прибутку щомісяця.

Сімох членів злочинної групи затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Після проведення усіх процесуальних дій прийматиметься рішення про повідомлення іншим фігурантам про підозру. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України