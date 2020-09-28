Збитки майже 450 тис. грн: двом посадовцям повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Дергачівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директору ТОВ та колишньому заступнику голови однієї з районних державних адміністрацій за фактом заволодіння грошовими коштами службовими особами у великих розмірах, а також складення та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Станіслав Пієв, досудовим розслідуванням встановлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю та районною державною адміністрацією укладено договір про проведення робіт з реконструкції очисних споруд.

Директор ТОВ, достовірно знаючи, що зазначені роботи виконані не в повному обсязі, підписав акт приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями. У документі обсяг виконаних робіт завищено на майже 450 тис. грн. У подальшому вказаний акт надано до РДА.

Районною державною адміністрацією на рахунок ТОВ проведено оплату на зазначену суму за роботи, які фактично не виконано. Таким чином, посадовці привласнили 450 тис. грн бюджетних коштів, завдавши збитків РДА.

Досудове розслідування здійснює Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області.

Прокуратурою до суду направлено клопотання про обрання директору ТОВ запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розгляд якого на теперішній час триває.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури