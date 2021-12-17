Збитки на ₴10 млн. через незаконну передачу підстанцій – прокуратура оскаржує заставу для ексголови Дніпропетровської облради

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури судом обрано запобіжний захід – застава у сумі 1 135 000 грн для ексголови Дніпропетровської облради, який підозрюється у погрозі вбивством, а також зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 364 КК України).

Прокуратура наполягатиме на обранні для підозрюваного, який наразі обіймає посаду першого заступника голови однієї з міськрад, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, будучи очільником обласної ради, посадовець незаконно прийняв рішення про передачу у власність приватного підприємства понад 500 державних трансформаторних підстанцій в обхід процедури приватизації та винесення питання на розгляд депутатам ОДА. Об’єкти вартістю понад 9,7 млн грн вибули з власності територіальної громади на користь приватних осіб.

Окрім того, перебуваючи на посаді першого заступника голови однієї з міськрад, чоловік погрожував вбивством своїм підлеглим, якщо вони розкажуть про його незаконні дій та відмовляться підписувати завідомо неправдиві офіційні документи.

Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, оперативний супровід — Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури