Збут вибухівки, амфетаміну, підроблених доларів та незаконне переправлення ухилянтів за кордон – судитимуть злочинну групу

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За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб за обвинуваченням у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, прекурсорів, вибухових пристроїв та недоторканності державних кордонів.

Згідно з матеріалами слідства, четверо уродженців міста Києва, двоє з яких раніше судимі за вчинення тяжких злочинів, налагодили на території столиці незаконне виробництво та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетаміну. Також вони займалися збутом підроблених доларів США та вибухових пристроїв.

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Крім того, зловмисники у період воєнного стану пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв благодійної організації, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги через систему «Шлях».

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Вартість такої послуги для осіб, які планували виїхати за кордон, становила 5 600 доларів США.

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Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели 3 оперативні закупки, в ході яких задокументовано збут ручних осколкових гранат РГД-5 та Ф-1 та підроблених доларів США.

За результатами проведених обшуків вилучено засоби для фасування наркотичних засобів, електронні ваги, чорнові записи, підготовлені до збуту психотропні речовини, прекурсори для їх виготовлення, автомат «АК-74», патрони калібру 5,6 мм, ручні осколкові гранати.

Підозрюваним інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві за оперативного супроводження ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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