Збитки довкіллю на суму понад ₴17 млн.: на Житомирщині оголосили підозри групі контрабандистів лісу

Встановлено, що керівник торговельної компанії організував незаконний експорт української сосни. Деревина скуповувалась у «чорних лісорубів» та надалі їй надавався законний статус шляхом підроблення низки документів. До злочинної схеми були залучені бухгалтерка товариства та ще троє підприємців.

Встановлено, що наприкінці 2020 року бізнесмен, 34-річний киянин, налагодив закупівлю нелегально вирубаних соснових дерев у лісах та захисних лісополосах. Аби надати деревині законного статусу, задіяв підприємців, які імітували її офіційні купівлю-продаж, використовуючи власні реквізити та печатки. Вони ж контролювали завантаження партій лісопродукції до найманих транспортних засобів та її перевезення до низки переробних підприємств на території Коростенського району. Там відбувалась необхідна для подальшого експорту переробка.

Бухгалтерка торговельної компанії, 37-річна жителька м. Києва, за вказівками керівника забезпечувала ведення фінансово-господарської діяльності, у тому числі й тієї, що імітувала нібито легальну закупівлю деревини. Вона надавала консультації спільникам щодо складання та посвідчення завідомо підроблених офіційних документів про продаж лісу. Також вносила до документів про походження незаконно зрубаних дерев недостовірні відомості.

Ще одна спільниця, 36-річна житомирянка, формувала пакети фіктивних документів та здійснювала представницькі функції у підрозділах Держлісагенства. Вона отримувала сертифікати, необхідні для експорту, й здійснювала подальше митне оформлення пиломатеріалів.

Слідством встановлено, що за час такої незаконної діяльності упродовж майже 2,5 років (до квітня 2023) було незаконно добуто та перероблено понад 7,8 тисячі м2 лісу. Поліцейські, вивчивши понад півтисячі документів, підготовлених спільниками, виявили, що фактично кожен п’ятий з них був підробленим.

За реалізовану за кордоном лісопродукцію, за контрактом з німецькою компанією, спільники отримали понад 7,1 мільйона гривень. Надалі вони, під керівництвом організатора, вчинили фінансові операції з метою легалізації (відмивання) коштів. Зокрема, бухгалтерка товариства провела кілька операцій обміну валюти, здійснивши її продаж за допомогою банківських систем. Згодом зробила перекази на рахунки поплічників. А вони імітували розрахунки за купівлю-продаж деревини.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП повідомили п’ятьом учасникам організованої групи про підозри у вчиненні низки злочинів:

– ч. 3 ст. 201-1 (Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев) КК України;

– ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України;

– ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України;

– ч. ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Поплічникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Діяльність злочинної групи викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ області. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області