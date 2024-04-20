Збитки на понад мільйон гривень: на Львівщині судитимуть осіб, які продавали підроблені навушники під виглядом світового бренду

Фальсифікат фігуранти рекламували та продавали через соцмережі на території України. Слідчі поліції направили в суд обвинувальний акт.

У травні минулого року кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції №1 викрили трьох осіб, які під виглядом оригінального товару світового бренду продавали в інтернеті неякісні підробки за привабливими цінами.

Надалі правоохоронці завершили досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт на розгляд суду.

Також оперативники кіберполіції спільно з детективами управління БЕБ в області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури задокументували факт зберігання фігурантами фальсифікату на орендованих квартирах у Львові та Винниках. Ознак схожості своєму товару з оригіналом вони надавали за допомогою поліграфічної пакувальної продукції.

Там же зловмисники фотографували підроблений товар для рекламування у соціальних мережах. Надалі вони реалізовували його через спеціально створені акаунти в Instаgram. Клієнти отримували замовлення поштовими відправленнями в межах території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили понад 150 одиниць фальсифікату, а також пакувальні та рекламні матеріали, носії електронної інформації.

У такий спосіб компанії – власниці бренду завдано збитків на понад 1,2 млн грн. Ці кошти обвинувачені добровільно відшкодували.

Наразі досудове розслідування завершено. До суду направлено обвинувальний акт за ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Департамент кіберполіції Національної поліції України