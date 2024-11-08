Збитки на суму понад ₴1,5 млрд. Заочний арешт екснардепа Крючкова скасували через помилку в рішенні

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього народного депутата Дмитра Крючкова через помилку в судовому рішенні.

Таке рішення 31 жовтня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд заочно заарештував Крючкова, але на 60 діб. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і сторона захисту подали апеляційні скарги на ці рішення.

«Апеляційну скаргу прокурора САП задовольнити частково. Апеляційну скаргу захисника обвинуваченого (Крючкова – ред.) задовольнити. Ухвалу Вищого антикорупційного суду від 4 жовтня 2024 року скасувати. Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора САП про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова в зловживаннях За версією обвинувачення, у 2015-2016 роках службові особи ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», діючи в інтересах приватної компанії – ПрАТ «ХК «Енергомережа», у порушення вимог Закону України «Про електроенергетику», шляхом підписання договорів про переведення боргу та заміни боржника, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами які мали надійти до ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Запоріжжяобленерго», а також здійснили фінансові операції з метою легалізації таких коштів.

Загальні збитки енергопостачальним компаніям у справі складають понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано понад 315 млн гривень.