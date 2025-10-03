Збитки столичному бюджету майже на ₴73 млн – повідомлено про підозри 12 посадовцям КП та двом підрядникам

У Києві прокурорами спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу ДСР Нацполіції та ГУ СБУ у м.Києві та Київській області повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та РДА, через службову недбалість, а також участь у схемах заволодіння бюджетними грошима яких бюджет Києва зазнав збитків на загальну суму майже 73 млн гривень. Крім того, підозри отримали двоє керівників підрядних організацій.

Йдеться про зловживання під час закупівель дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до автомобілів швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки.

Зокрема, про підозри повідомлено:

начальниці управління КП «Київпастранс», яка не провела моніторинг цін за поставлену електричну енергію, внаслідок чого за неї переплатили 47,2 млн гривень;

колишньому генеральному директору КО «Київзеленбуд», головному агроному та керівнику товариства за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з ліквідації амброзії. Їх підозрюють у розтраті 4,8 млн гривень;

директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн гривень;

ексначальнику відділу КО «Київзеленбуд» та керівнику підрядної організації за фактом розтрати та заволодіння бюджетними грошима під час благоустрою парку «Орлятко» у Солом’янському районі. Збитки бюджету – 800 тис. гривень;

начальниці служби КП «ШЕУ Солом’янського району» м. Києва за фактом неналежного виконання службових обов’язків під час закупівлі дорожньої солі. Комунальники придбали сіль, переплативши 2 млн гривень;

колишньому начальнику КП «ШЕУ Подільського району» за фактом неналежного виконання службових обов’язків при закупівлі антипаркувальних стовпчиків. Придбані на 1,5 млн гривень стовпчики не відповідали вимогам ДСТУ;

начальнику служби КО «Київмедспецтранс» за фактом заволодіння грошима, виділеними на закупку запчастин для машин швидкої медичної допомоги, за попередньою змовою з іншими посадовими особами комунального об’єднання та підрядниками. Сума збитків – 1,9 млн гривень;

начальнику КП «ШЕУ Голосіївського району» за фактом закупівлі дорожньої солі неналежної якості. Збитки бюджету внаслідок закупівлі становлять 1,4 млн гривень;

начальнику управління Голосіївської РДА за фактом розтрати бюджетних коштів під час ремонту паркінгу Голосіївської РДА на суму майже 1 млн гривень;

керівнику управління Солом’янської РДА за фактом неналежного виконання посадових обов’язків під час ремонту покрівлі школи, а також керівнику підрядної організації, яка проводила роботи. Сума збитків становить понад 500 тис. гривень;

посадовцю Святошинського психоневрологічного інтернату за фактом закупівлі робіт з капітального ремонту гібридної сонячної електростанції, внаслідок чого місцевому бюджету завдано збитків в розмірі майже 700 тис. гривень.

Дії підозрюваних залежно від їх ролі кваліфіковано: