Зеленський підписав закон про штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру

Президент України Володимир Зеленський 17 червня підписав закон, який встановлює штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру з використанням електронних комунікацій.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Відповідний закон № 8329 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції парламент ухвалив 22 травня 2024 року.

Підписаний закон доповнив КУпАП статтею 173-7, яка передбачає покарання за сексуальне домагання, тобто образливі, принизливі дії сексуального характеру, виражені вербально або невербально (словами, жестами, рухами тіла), зокрема з використанням електронних комунікацій.

Порушникам загрожує штраф або виправні чи громадські роботи.

Відтак за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру можна отримати штраф розміром від 1360 до 2720 гривень, громадські роботи терміном від 20 до 40 годин, або виправні роботи терміном на один місяць з відрахуванням 20% заробітку.

Також до КУпАП додано ще одну нову статтю – 173-6 – вчинення насильства за ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру, спрямованих проти конкретної особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі (становище, обов’язки, поведінку тощо) жінки або чоловіка в суспільстві, внаслідок чого була завдана шкода фізичному (без спричинення тілесних ушкоджень) або психічному здоров’ю потерпілого.

За такі порушення передбачено штраф від 1700 до 3400 грн, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. // Букви