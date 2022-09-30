Зґвалтування 8-річної дівчинки – мешканцю м. Кам’янське повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом зґвалтування малолітньої дитини (ч. 6 ст. 152 КК України).

За даними слідства, 27 вересня 2022 року мешканець м. Кам’янське помітив у дворі багатоповерхового будинку двох малолітніх дітей, які поверталися додому. Зайшовши з ними до під’їзду, чоловік представився лікарем та потрапив разом з дітьми до їхньої квартири. Пересвідчившись, що в квартирі немає дорослих, попросив 7-річного хлопчика почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку стороннім предметом. Після скоєного злочину підозрюваний втік.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підозрюваний був неодноразово засуджений за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури