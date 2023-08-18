Зґвалтував 12-річну доньку сусідки – мешканцю Миргородського району повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури жителю Миргородського району повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миргородської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням 27-річний чоловік підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру стосовно 12-річної сусідки. Про зґвалтування правоохоронців повідомила мати дівчинки.

Наразі за клопотанням слідчого і прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. У кримінальному провадженні призначено експертизи.

Слідчі дії здійснюються Миргородським РВП ГУНП в Полтавській області.