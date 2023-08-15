Зґвалтував 13-річну онуку – мешканцю Київщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом зґвалтування 13-річної дівчинки (ч. 4 ст. 152 КК України).

За даними слідства, підозрюваний є опікуном свої онуки. Перебуваючи вдома, він підійшов до дівчинки та користуючись перевагою в фізичній силі, зґвалтував її. Потерпіла звернулася до правоохоронців.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура