Женщина зарезала сожителя, управлявшего автомобилем, и пыталась выдать это за самоубийство

В Кривом Роге женщина ударила ножом в шею своего сожителя в момент, когда он управлял автомобилем, а потом пыталась выдать преступление за самоубийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Вечером 11 февраля на одной из улиц Довгинцевского района прохожий заметил легковой автомобиль, который въехал в столб.

Водитель был мертв, а женщина-пассажир утверждала, что он ранил себя ножом в шею.

В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что характер и количество вызванных телесных повреждений не характерны для самоубийства.

Как было установлено, во время движения в автомобиле между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница ножом причинила мужу многочисленные удары в шею.

27-летний водитель умер за рулем, а подозреваемая, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, всем сообщила о его самоубийстве.

В ходе опроса 28-летняя женщина призналась в совершении преступления. Сейчас она задержана в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). // Преступности.НЕТ