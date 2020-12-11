Жінка через поштові відділення збувала наркотичні речовини до інших областей України

Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру уродженці м. Суми, яка збувала наркотичні речовини через поштові відділення до інших областей України.

У ході відпрацювання оперативної інформації правоохоронці затримали жінку «на гарячому», одразу після отримання нею посилки зі зварювальним апаратом «Зеніт», в середині якого знаходились 1014 пігулок «Екстезі».

Крім того, установлено, що незадовго до затримання зловмисниця оформила відправлення 22 посилок у різні регіони України з забороненими до обігу речовинами, які з метою конспірації були приховані у дитячих іграшках та одязі.

У ході проведення невідкладних обшуків за місцем проживання затриманої та у орендованій нею квартирі-складі вилучено 1,6 кг галюциногенних грибів, 1,8 кг білих кристалів («солі»), 1 кг канабісу, 300 г амфетаміну, а також 6 електронних вагів, пакети для фасування, вакууматор та чорнові записи.

Вилучені речовини направлено для проведення експертизи, за результатами якої буде вирішено питання додаткової кваліфікації її дій.

Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній міри запобіжного заходу.

Викриття зловмисниці здійснювалося працівниками Шевченківського Управління поліції спільно із працівниками УБН в місті Києві ДБН НП України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Київська міська прокуратура