Жінка намагалась отримати соціальну допомогу, а натомість втратила близько ₴25 тис.

Гроші з банківської картки потерпілої зникли після того, як вона перейшла за посиланням про нібито виплату грошової допомоги.

З’ясувалося, що у повідомленні про грошову допомогу було зазначене фішингове посилання, за яким «здійснюється виплата». Введена в оману 27-річна потерпіла за таким посиланням потрапила на фейковий вебсайт, обрала банк, у якому мала рахунок й авторизувалася в онлайн-банкінгу. У такий спосіб підозрюваний отримав конфіденційну інформацію банківського рахунку жінки.

Встановивши доступ до чужих коштів, чоловік зняв 20 тисяч гривень готівкою та розраховувався через термінал у магазині на суму 3 тисячі гривень.

Поліцейські відділення поліції № 11 Дніпровського районного управління поліції повідомили 20-річному раніше судимому за аналогічні злочини чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Слобожанська окружна прокуратура.

Нагадуємо, щоб не потрапити на «гачок» шахраїв, поліція рекомендує:

– користуватися інформацією лише з офіційних джерел;

– ні в якому разі не переходити за сумнівними гіперпосиланнями та не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім особам;

– зважайте на те, що офіційні сторінки установ у соціальних мережах мають верифікацію, тобто біля назви наявна синя позначка;

– отримавши фішинг-посилання, ні в якому разі не переходити за ним і не вводити реквізити та запитувану інформацію про банківську картку;

– якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП