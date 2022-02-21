Жінка намагалась підкупити прикордонників, щоб незаконно вивезти дитину за кордон

«Домовитись» вона пропонувала за 400 євро.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, вчора вночі, 20 лютого, у пункт пропуску “Рава-Руська” прибув “Мерседес”. Однак, пасажирці авто – громадянці України відмовили у вивезенні дитини за межі України через відсутність доручення батька.

Українка спробувала підкупити прикордонників та запропонувала 400 євро. Охоронці кордону відмовились та за цим фактом надіслали повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. // Діло