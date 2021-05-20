Жінка померла після жорстокого побиття мешканцем Чернівців

84-жінка, яку жорстоко побив чоловік у стані алкогольного сп’яніння, померла. Слідчі поліції повідомили про підозру чоловікові, який наніс умисні тілесні ушкодження чернівчанці.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернівецької області.

14 травня на одній із вулиць Чернівців медики госпіталізували 84-річну жінку із політравмою. З того часу потерпіла три дні перебувала в реанімації без свідомості. Вранці, 17 травня, потерпіла померла.

Поліцейські з’ясували, що в обідню пору того дня на розі вулиць Севастопольської та Донбасівської між 59-річним чоловіком та 84-річною жінкою виникла суперечка.

Внаслідок конфлікту чернівчанин, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, наніс місцевій пенсіонерці 20 ударів кулаками по ногах, тулубу та голові. Потерпіла, яку медики госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні, протягом трьох днів перебувала в комі без свідомості, після чого померла.

Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, чернівчанка померла внаслідок отриманих численних травм голови.

Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального Кодексу України.

За клопотанням слідчих поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Шевченківський районний суд Чернівців обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. // molbuk.ua