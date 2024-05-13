Жінка привласнила землю у районі паломництва у м. Умань

За процесуального керівництва прокурорів Уманської окружної прокуратури, 38-річну уманчанку засуджено за шахрайство, вчинене групою осіб у великих розмірах, та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Прокурор у суді довів, що жінка, з метою отримання у приватну власність земельної ділянки вартістю понад 240 тисяч гривень площею 0,0391 га, яка розташована у районі паломництва в м. Умані, використала підроблені документи, надавши їх державному реєстратору для оформлення права власності. У подальшому жінка відчужила ділянку іноземцеві.

Під час судового розгляду обвинувачена у повному обсязі визнала свою винуватість. Суд призначив їй покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Уманського РУП Національної поліції України в Черкаській області

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури