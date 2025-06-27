Жінка віддала псевдобанкіру понад 125 тисяч гривень

Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки та уникати операцій з переказу грошей на невідомі рахунки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані та можуть отримати доступ до ваших рахунків.

До Чернігівського райуправління поліції звернулась 63-річна містянка із заявою про шахрайські дії відносно неї.

Потерпіла повідомила правоохоронцям, що їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею банку. В ході розмови незнайомка повідомила, що через нібито невикористання кредитної картки потерпілій буде нараховано штраф. Щоб уникнути пені, жінці запропонували «авторизувати» картку та закрити її.

Для цього потерпілій потрібно було декілька днів підряд перераховувати гроші між своїми картками, знімати з них готівку та відправляти її на рахунки, які надала псевдобанкірка. Жінка виконала всі вказівки незнайомки, загалом перерахувавши понад 125 тисяч гривень.

Усвідомивши, що її ошукали, потерпіла звернулася до поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція наполегливо рекомендує: ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які повʼязані з переведенням коштів, по телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з SMS-повідомлення — негайно завершуйте розмову. Це шахрай! Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області