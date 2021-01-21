Житель Черниговщины снимал домашнее порно с женой и выкладывал в соцсети

В ходе обыска полицейские изъяли у 42-летнего мужчины мобильные телефоны и ноутбук.

В Черниговской области житель одного из сел на мобильный телефон снимал половые акты со своей женой и распространял снятое видео и фото в соцсетях.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области. В частности сообщается, что сотрудники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Нацполиции в Черниговской области во время мониторинга социальных сетей в Интернете обнаружили факты распространения фото и видео порнографического характера.

После этого полиция провела санкционированные обыски в доме злоумышленника, которому инкриминируют изготовление и распространение фото — и видеоматериалов порнографического характера. В ходе обыска полицейские изъяли у 42-летнего мужчины мобильные телефоны и ноутбук. Эти устройства направлены на экспертные исследования.

В ходе обыска полицейские изъяли у 42-летнего мужчины мобильные телефоны и ноутбук / cn.npu.gov.ua

Кроме того, мужчина подыскивал в Интернете фото — и видеоматериалы с изображением половых актов с детьми и также распространял это в соцсетях.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса («изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов»). Ее санкция предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. // УНИАН