Житель Днепр избил жену, а спустя два дня нашел ее мертвой

В Днепре на улице Гладкова, 7 мужчина в собственной квартире обнаружил труп своей 37-летней жены.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Об ужасной находке в полицию заявил 41-летний мужчина, приходившийся умершей супругом. Приехав по указанному адресу, сотрудники правоохранительных органов нашли тело женщины с явными телесными повреждениями. По словам заявителя, два дня назад у него с покойной ныне супругой возник конфликт, в ходе которого он нанес женщине несколько ударов рукой по голове. После произошедшего пострадавшая еще в течение двух дней пролежала в кровати, будучи в сознании, а уже ближе к полуночи вчерашнего дня мужчина обнаружил свою супругу мертвой.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, детали происшествия устанавливаются.