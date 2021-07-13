Житель Днепра до смерти избил знакомую и сбросил тело в колодец

В Днепре мужчина до смерти избил малознакомую женщину и сбросил тело в колодец.

Перед этим пара выпивала спиртные напитки, сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

10 июля на Араратской 35-летний злоумышленник в своем доме распивал спиртное со знакомой. В какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего мужчина избил 35-летнюю женщину. Днепрянка получила тяжелые травмы лица и тела, от которых, по предварительной информации, и умерла. Тело женщины хозяин дома сбросил в колодец на своей территории.

Местные жители обнаружили труп и вызвали сотрудников полиции. Правоохранители изучили место происшествия и задержали нападавшего. Тело погибшей передали на обследование криминалистам. Детали смертельного происшествия устанавливаются.